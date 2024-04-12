Росіяни скинули вибухівку з дрона: на Чернігівщині є влучання в продуктовий магазин

12 квітня 2024, 10:07
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, у Чернігівській області вони атакували дроном та влучили у продуктовий магазин.

У департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА розповіли, що на один з населених пунктів Чернігівщини скинули вибухівку з дрона. Раніше ворожий дрон у цьому регіоні влучав у маршрутку з цивільними. 

Дивіться також Росія обстріляла Миколаїв: кількість жертв зросла

Є влучання

Мовиться про Семенівську громаду Чернігівської області.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що на жаль, є влучання. Зокрема, по цивільній інфраструктурі. 

Є влучання та пожежа у продуктовому магазині,
– додали там. 

Росія постійно б'є по цивільних об'єктах та тероризує мирне населення. 

На Хмельниччині пошкоджено будинки

  • Вночі проти 12 квітня ворог атакував Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Цього разу під ударом, на жаль, опинилася Хмельницька область.
  • Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у ніч проти 12 квітня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. За його словами, там працювали сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки у цьому регіоні пошкоджено два приватних будинки. На щастя, інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. 

Автор: Вікторія Кульженко