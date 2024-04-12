Росіяни скинули вибухівку з дрона: на Чернігівщині є влучання в продуктовий магазин

Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, у Чернігівській області вони атакували дроном та влучили у продуктовий магазин.

У департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА розповіли, що на один з населених пунктів Чернігівщини скинули вибухівку з дрона. Раніше ворожий дрон у цьому регіоні влучав у маршрутку з цивільними.

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Є влучання

Мовиться про Семенівську громаду Чернігівської області.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що на жаль, є влучання. Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Є влучання та пожежа у продуктовому магазині,

– додали там.

Росія постійно б'є по цивільних об'єктах та тероризує мирне населення.

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