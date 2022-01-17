Росіяни – смертні, теж гинуть на війні, – Цимбалюк про можливий новий наступ Москви
Джерело:24 канал
Весь світ обговорює новий можливий наступ Росії на Україну. Однак це малоймовірно, адже варто пам'ятати, що російські військові так само гинуть у війні. Вони не безсмертні.
Таку думку озвучив Роман Цимбалюк в інтерв'ю з Денисом Казанським на 24 каналі. Цимбалюк зауважив, що зараз Росія погрожує нам "всякими карами", бо нібито американці їх не слухаються.
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"Однак я не впевнений, що в них є реальна змога піти танковими колонами всередину України. Вони – смертні. Вони теж гинуть на війні", – запевнив український журналіст.
Цимбалюк зазначив, саме через констатацію цього факту в Росії його почали називати екстремістом.
Я взагалі за те, щоб усі жили, навіть вони, але в рамках міжнародно визнаних кордонів,
– пояснив журналіст.
Цимбалюк: Панікувати не треба
За його словами, рівень бруду і військових загроз зростатиме щоразу, однак це не привід для паніки.
"Панікувати не треба. Як на мене, вони можуть офіційно ввести війська в окуповану частину Донбасу, хоча на практиці від цього нічого не зміниться, адже вони і так контролюють цю територію", – сказав Цимбалюк.
Він припустив, що це може призвести навіть до того, що лінія фронту навпаки стабілізується.
"Єдиний шлях для нас – власні Збройні сили і міжнародна підтримка. ЗСУ – насамперед", – наголосив журналіст.Ймовірний новий наступ Росії: останні новини
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