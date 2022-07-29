Снаряди прилетіли просто у зупинку: журналіст показав наслідки обстрілів Миколаєва

Вранці 29 липня ворог обстріляв Миколаїв касетними боєприпасами. Ворожі снаряди прилетіли просто у зупинку громадського тарнспорту.

На жаль, загинули щонайменше 5 людей, ще 13 – отримали травми. Про це ексклюзивно з місця подій розповів Артур Зайонц – кореспондент 24 каналу в Миколаєві.

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Відомо, що внаслідок обстрілу семеро людей перебувають у важкому стані. Удар був настільки сильний, що постраждала й зупинка через дорогу. Наголосимо, що це звичайний спальний район міста, поруч є парк.

Росіяни змінили тактику

Варто також наголосити, що росіяни змінили свою тактику – якщо раніше у місті звуки вибухів було чутно у межах комендантської години, то зараз стріляють удень чи ввечері, коли на вулицях перебуває більше людей.



Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото 24 каналу



росіяни гатили з касетних боєприпасів / Фото 24 каналу



Снаряди прилетіли просто у зупинку / Фото 24 каналу

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