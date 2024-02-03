"Залужний підбурює військових до перевороту": росіяни поширюють новий фейк про головкома ЗСУ

Російські прокремлівські ресурси поширили новий фейк з Валерієм Залужним. На відео головнокомандувач ЗСУ буцімто "закликає до державного перевороту".

Діпфейки із Залужним з'явилися на тлі чуток про можливе його відсторонення. Окупанти заповнили відео класичними російськими наративами, вочевидь, сподіваючись, що в це повірить суспільство.

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Спростування діпфейку

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що відео типу "Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні" – черговий фейк окупантів. Кремлівські пропагандисти публікують відео, на якому генерал Залужний буцімто після повідомлення про свою відставку закликав військових влаштувати демарш і захопити владу.

Насправді ж фейкороби взяли за основу звернення Залужного, у якому він вітав українців з Днем Збройних Сил України 6 грудня 2023 року. Окупанти ж просто розмили фон і зробили відео темнішим, а за допомогою штучного інтелекту – наклали пропагандистський фейк.



Діпфейк про Залужного, який поширюють росіяни / Скриншот з мережі



Оригінальне звернення Залужного, яке окупанти використали за основу / Скриншот

Діпфейк виглядає особливо недолуго, адже відео кишить проросійськими наративами типу "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти влади" й тощо. Ба більше, росіяни не вигадали нічого кращого, як повторити слова Пригожина, коли той влаштував одноденний заколот. Тоді глава ПВК "Вагнера" кричав, що "їх 25 тисяч" і вони "йдуть на Москву". З діпфейком про Залужного окупанти, вочевидь, теж вирішили не напружуватися й змінили кілька деталей, аби вийшло "76 тисяч, які йдуть на Київ".

Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, що на офіційній або особистій сторінці Залужного подібне відео відсутнє, що також спростовує спроби ІПСО росіян.

Фейки окупантів про Залужного