Росіяни на Сумщині "демілітаризували" школу та бібліотеку: ракети запускали з гелікоптерів

Російські окупанти постійно завдають ударів по українських містах. 25 червня два ворожі вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини.

Черговий удар росіян по Сумщині

Як повідомили у Державній прикордонній службі, ворожі гелікоптери вилетіти з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади. За попередньою інформацією, жертв внаслідок цього обстрілу немає.

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Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, яка обстановка в Краснопільській громаді станом на 21:00.

Саме по цьому селу сьогодні опівдні два російські гвинтокрили випустили 6 ракет. Крім того, ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура:

лікарня

будинок культури

бібліотека

школа

Живицький підкреслив, що в усіх випадках обійшлося без жертв.

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Сумщину обстріляли фосфорними снарядами та дронами-камікадзе

23 червня стало відомо, що російські військові здійснили обстріл Юнаківської громади "Градами". При цьому вони використовували фосфорні заряди, які заборонені міжнародними конвенціями. У результаті постраждала дитина, її довелося госпіталізувати до місцевої лікарні. Наразі невідомо нічого про стан потерпілої.

У ніч проти 22 червня росіяни вели вогонь по Сумській області, які продовжились і зранку. Під удар потрапили Есманська та Новослобідська громади. Загалом зафіксували 20 "прильотів".

Декількома днями раніше, 21 червня, росіяни здійснили наліт безпілотників знову таки на Краснопільську громаду. Туди запустили кілька дронів камікадзе, які скидали вибухівку. Поранень зазнали 4 людей.

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