Бояться залишатись: про що свідчить евакуація окупантів з Токмака

Російські загарбники починають драпати з тимчасового окупованого Токмака в Запорізькій області. Офіцери ворожої армії евакуюють так звані заклади "освіти" та свої сім'ї

Окупанти бояться залишатися в українському місті. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Росіянам часто прилітає

Росіяни дійсно евакуюють адміністрацію та штаби. Однак це не говорить про те, що зараз буде "жест доброї волі" й окупанти підуть з Токмака. Хоча є розмови, що Токмак загарбники міцно укріпили. Водночас самі росіяни кажуть, що за Токмаком є укріплена лінія і вони можуть піти за неї.

Розвідка Естонії повідомила, що Росія готується до оборони на Півдні України. Зокрема, окупанти зміцнюють оборону біля Токмака та будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська.

Російські військові все ж таки бояться залишатися у Токмаку, адже бачать як їм прилітає у тил по штабах, складах, майстернях, місцях дислокації особового складу, техніки тощо. По них влучно працюють дрони, ракети й ситуація лише загострюється.

"ЗСУ дістають навіть до штабу в Севастополі. Тому росіяни намагаються якнайдалі бути від лінії зіткнення, щоб їх не діставали "прильоти", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Україна 22 вересня 2023 року завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Будівля зазнала значних руйнувань, також є загиблі та поранені.

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F-16 не переплутають

Російська ППО 28 вересня "майстерно" збила свій літак. Ворожий Су-35С приземлився у Токмаку. За словами Сазонов, ліквідація Су-35 – це дуже приємно. Тому що радянські сушки є на озброєні й в України, і в Росії. Тому загарбники так і лякаються.

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"Якщо беремо сушку, то френдлі фаєр це насправді велика проблема у росіян. Бувають нестикування, щось недочули чи недобачили, тож іноді дружній вогонь в окупантів буває по своїх. Нічого, скоро буду F-16, F-35, тут вже не переплутаєш", – додав військовослужбовець ЗСУ.

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