Росіяни хизуються реактивними двигунами в "Шахедах": чи є у ЗСУ засоби протидії
Росіяни атакують майже не щодня "Шахедами" територію України. Вони також продовжують "модернізувати" ці БпЛА, зокрема, встановили двигуни, які прискорили їхню швидкість майже втричі.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що не варто довіряти словам росіян, адже лише побачивши на практиці дію "оновлених" "Шахедів", можна зробити відповідні висновки. Проте у випадку, якщо інформація підтвердиться, ліквідація цих безпілотників ускладниться для українських сил.
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Можуть бути проблеми
Якщо дійсно швидкість "Шахедів" збільшилась втричі й досягатиме 500 – 600 кілометрів на годину, то сухопутним мобільним групам буде важче їх перехоплювати.
Проте для зенітно-ракетних комплексів це не буде складно – реактивний двигун "Шахеда" залишає відповідний слід і РЛС його краще бачить. Ракета, яка має відповідну надзвукову швидкість, може наздогнати цю ціль.
Водночас виникне проблема з їхньою ліквідацією – через розосередження уваги саме зенітно-ракетних комплексів та витрата боєкомплекту.
Зараз "Шахеди" ліквідуються завдяки сухопутним мобільним групам. Також для цього використовуються гарматні установки ЗСУ: "Шилка", Gepard, ЗРГК "Тунгуска" тощо. Вони використовують гарматну компоненту,
– пояснив військовий оглядач.
А вже потім до збиття "Шахедів" долучаються зенітно-ракетні комплекси, адже ракета дорожча, ніж "Шахед", і їх не так багато порівняно з БпЛА.
"Якщо росіяни дійсно почнуть використовувати "Шахеди" з новими двигунами масово, у чому на сьогодні є сумнів, то це буде проблемою з їхнього перехоплення для мобільних груп, а також спричинить надвелику витрату ракет для ЗРК", – наголосив Олександр Коваленко.
Як Росія "модифікує" "Шахеди"
- Росіяни "удосконалюють" "Шахеди", обладнуючи їх зброєю власного виробництва. А також вони оснастили "Шахед" SIM-картами українського мобільного оператора "Київстар".
- У британській розвідці вважають, що ця модифікація, імовірно, дозволила росіянам покращити наведення в реальному часі, використовуючи вежі стільникового зв'язку. Це допомогло зменшити залежність від супутникової навігації.
- Також окупанти пофарбували фюзеляж "Шахедів" у чорний колір. Це "модифікування" ускладнює візуальну ідентифікацію БпЛА українським силам.