Росіяни уночі атакували Сумщину "Шахедами": ППО збила 2 ворожих дрони-камікадзе
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У ніч проти 4 листопада російські військові атакували Сумську область дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 2 ворожих БпЛА.
Близько о 21:00 в Повітряних силах попередили, що у Сумській області існує загроза застосування ударних безпілотників. Тривога тривала близько до 22:18, а вже о 23:35 на Сумщині знову оголосили про небезпеку.
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Росіяни запустили "Шахеди"
У Повітряних силах повідомили, що вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА "Shahed-136/131". Російські військові запустили їх з території Курської області.
Сили ППО успішно відпрацювали й знищили ворожі безпілотники.
Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України,
– повідомили у Повітряних силах.
Сили ППО знищили "Шахеди" на Сумщині / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ
Росія масовано атакувала Україну "Шахедами" 3 листопада
- У ніч проти 3 листопада російські військові масовано атакували територію України ударними дронами-камікадзе. Усього було зафіксовано пуски 40 "Шахедів", сили ППО збили 24 БпЛА.
- Під ударом опинилися Харківська, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська та Одеська області. У напрямку Кропивницького ворог запустив ракету Х-59, яку сили ППО успішно ліквідували. На Хмельниччині також вночі лунали вибухи, але про руйнування й постраждалих не повідомлялося.
- Близько 10 "Шахедів" атакували Харківщину. Під ударом опинилися цивільні об'єкти: адміністративна будівля, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 квадратних метрів та коледж. На місці влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих.
- Спрямували "Шахеди" й у напрямку Одеської області. В зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 11 дронів-камікадзе. Як повідомила Гуменюк, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області. Зокрема, влучили по технічній території об'єкта.
- На Івано-Франківщині окупанти намагалися атакувати військовий об'єкт. Сили ППО збили "Шахед", але від падіння уламків виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.
- Ворог спрямував дрони-камікадзе й у напрямку Львівської області. Як повідомив Андрій Садовий, над Львівщиною зафіксували 16 "Шахедів". На жаль, не усі БпЛА вдалося збити й було зафіксовано 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури.