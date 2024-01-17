Намагаються "задавити" пропагандою, – Федоров про риторику, яку поширюють росіяни у Мелітополі
Російська пропаганда активно працює на окупованих територіях розповсюджуючи вигідні Кремлю наративи. Однак росіянам все складніше протистояти західним ЗМІ, де публікується об'єктивна інформація.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що окупанти активно критикують демократичні ЗМІ. Водночас намагаються нав'язати думки, що Росія "от-от захопить" Запоріжжя чи Дніпро, або "от-от виїде влада з Києва".
До теми І мобілізаційний, і медичний тиск: росіяни посилюють репресії на окупованих територіях
Немає об'єктивної інформації
Мешканці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, є у складній ситуації, тому що перебувають в інформаційному вакуумі. Ті, хто мешкає на території підконтрольній Уряду України, мають сьогодні необмежений доступ до будь-яких ЗМІ та можуть обирати ту інформацію, яку вважають верифікованою.
А люди на окупованих територіях не можуть отримувати об'єктивні дані. До того ж ворог намагається "задавити" пропагандою будь-яку інформацію,
– підкреслив мер Мелітополя.
Зокрема останні декілька тижнів на окупованих територіях йде підготовка до так званих "виборів", які мають відбутися в березні 2024 року. Окупанти намагаються масово зібрати підписи буцімто на "підтримку Владіміра Путіна".
Росіяни, за словами Федорова, так "грають в демократію", створюючи ілюзію, що начебто всі на окупованих територіях "підтримують" Путіна, і начебто не він хоче стати президентом, а люди його "просять" піти на новий президентський термін.
Росіяни в абсолютно усіх комунальних, медичних, соціальних закладах змушують всіх людей ставити свої підписи "за Путіна". Є випадки, коли мешканці навіть попри пресинг окупантів відмовляються підписувати. Минулого тижня була ситуація, коли людину, яка відмовилась ставити свій підпис, побила охорона. У такий спосіб окупанти продовжують знущатися з наших мешканців,
– зазначив мер Мелітополя.
На думку Івана Федорова, ця людина зазнала такого покарання, тому що висловила свою думку, яка рушить той інформаційний вакуум, який росіяни намагаються налаштувати в тимчасово окупованому Мелітополі.
Що відбувається в окупованому Мелітополі
- В місті 14 січня було підірвано автівку, в якій перебували четверо окупантів. Після вибуху росіяни перекрили найближчі до місця підриву вулиці. Також прибуло декілька швидких, проте медична допомога була потрібна не всім, хто був в автівці.
- Раніше, 4 січня в Мелітополі також пролунали щонайменше 3 вибухи. З'ясувалось, що були уражені цілі у нижній частині міста, де розташовані промислові підприємства, які захопили окупанти і розмістили там свій особовий склад та техніку. Внаслідок удару ворог зазнав втрат.
- Також 28 грудня 2023 року в місті сталася пожежа, яку влаштували самі окупанти. Співробітники російського МНС відзначали своє професійне свято у лазні, яка є власністю місцевого рятувальника. Однак під час святкування окупанти не дотримувались техніки безпеки і вчинили пожежу.