Намагаються "задавити" пропагандою, – Федоров про риторику, яку поширюють росіяни у Мелітополі

Російська пропаганда активно працює на окупованих територіях розповсюджуючи вигідні Кремлю наративи. Однак росіянам все складніше протистояти західним ЗМІ, де публікується об'єктивна інформація.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що окупанти активно критикують демократичні ЗМІ. Водночас намагаються нав'язати думки, що Росія "от-от захопить" Запоріжжя чи Дніпро, або "от-от виїде влада з Києва".

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Немає об'єктивної інформації

Мешканці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, є у складній ситуації, тому що перебувають в інформаційному вакуумі. Ті, хто мешкає на території підконтрольній Уряду України, мають сьогодні необмежений доступ до будь-яких ЗМІ та можуть обирати ту інформацію, яку вважають верифікованою.

А люди на окупованих територіях не можуть отримувати об'єктивні дані. До того ж ворог намагається "задавити" пропагандою будь-яку інформацію,

– підкреслив мер Мелітополя.

Зокрема останні декілька тижнів на окупованих територіях йде підготовка до так званих "виборів", які мають відбутися в березні 2024 року. Окупанти намагаються масово зібрати підписи буцімто на "підтримку Владіміра Путіна".

Росіяни, за словами Федорова, так "грають в демократію", створюючи ілюзію, що начебто всі на окупованих територіях "підтримують" Путіна, і начебто не він хоче стати президентом, а люди його "просять" піти на новий президентський термін.

Росіяни в абсолютно усіх комунальних, медичних, соціальних закладах змушують всіх людей ставити свої підписи "за Путіна". Є випадки, коли мешканці навіть попри пресинг окупантів відмовляються підписувати. Минулого тижня була ситуація, коли людину, яка відмовилась ставити свій підпис, побила охорона. У такий спосіб окупанти продовжують знущатися з наших мешканців,

– зазначив мер Мелітополя.

На думку Івана Федорова, ця людина зазнала такого покарання, тому що висловила свою думку, яка рушить той інформаційний вакуум, який росіяни намагаються налаштувати в тимчасово окупованому Мелітополі.

Що відбувається в окупованому Мелітополі