Пряме влучання у будинок: окупанти вбили останнього мешканця села Степок на Сумщині
Джерело:Суспільне
Російська армія вбила останнього мешканця села Степок, що у Сумській області. Ракета окупантів влучила прямо у будинок, де проживав 60-річний пенсіонер Олександр Миколайович.
Він жив у прикордонному селі сам, адже решта мешканців евакуювалися раніше. Чоловік до останнього відмовлявся виїжджати та продовжував займатися господарством вдома.
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Тотальний геноцид
У селі Степок Сумської області російські окупанти вбили останнього мешканця населеного пункту. Тіло 60-річного Олександра Миколайовича знайшли опівдні 24 січня – друзі сина приїхали провідати чоловіка і вже на місці виявили, що у будинок влучила ворожа ракета.
Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай,
– повідомив син загиблого.
Чоловік загинув прямо у власній домівці / СуспільнеВарто зазначити! Село Степок знаходиться недалеко від кордону з Росією поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка"
Нараз Руслан чекає на маму та сестру, щоб поховати батька. За словами представників селищної ради, Олександр Миколайович загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок – до кінця ще невідомо.
Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.
Російський терор
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