Терор цивільних: росіяни скинули вибухівку на чоловіка, що просто йшов вулицею

Росіяни вкотре атакували мирне населення – цього разу під удар росіян потрапив житель Херсонщини. Вони цинічно скинули на чоловіка вибухівку.

Окупантам плювати, хто перед ними – цивільний чи військовий. Вони ціленаправлено знищують все українське населення.

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Російський цинізм зашкалює

У неділю, 20 серпня, близько 15:30 окупанти скинули з безпілотника вибухівку на жителя Херсонщини. Той йшов вулицею Новоборислава, коли на нього впало 2 російських вибухових апарати.

Життя ще одного жителя Херсонщини сьогодні обірвала російська армія,

– написав голова Херсонської ОВА.

Чоловіку було 33 роки. Лікарі не могли нічим допомогти чоловіку – внаслідок отриманих травм та ран місцевий житель загинув прямо на місці.

Росія здійснює геноцид населення