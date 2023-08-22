Російські військові "воюють із командирами", але й вчаться на помилках: аналіз ISW

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські окупанти мають низький моральний дух на фронті та, відповідно, воюють із командирами армії країни-агресорки. Водночас аналітики стверджують, що росіяни все ж учаться на власних помилках.

Експерти також відмітили, що російським солдатам не вистачає техніки на фронті. Крім цього, росіяни жаліються на те, що зброя, яка надходить на передній край, є старою та неефективною.

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Росіяни воюють зі своїми командирами

Аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на російського "воєнкора" стверджують, що російським військам, особливо 20 і 2 загальновійськових армій Росії, які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки, що заважає їм ефективно битися на фронті й знижує їх моральний дух.

Мілблогер стверджував, що російські солдати повинні зареєструвати свої приватні транспортні засоби в міністерстві оборони Росії. Після чого їхній транспорт зникає або передається в інше місце,

– сказали експерти.

В ISW також наголосили, що російські командири регулярно карають військовослужбовців. Зокрема, це може трапитися за будь-яку дрібницю.

"Карають російських солдатів, які зберігають свої машини або ж які вчинили дрібні адміністративні порушення. Росіяни відчувають, що вони "воюють" зі своїм командуванням", – зауважили аналітики.

Також в Інституті вивчення війни розповіли, що російська влада не надала своїм силам, які діють на Херсонському напрямку, човни та ігнорувала постійні звернення солдатів. А командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський стверджував, що російські збройні сили продовжують стикатися з проблемами контрбатарейних операцій після того, як почали відчувати нестачу артилерійських систем.

Солдати заявили, що російські сили почали отримувати "застарілі" буксировані гаубиці Д-20. Ходаковський стверджував, що ця зброя непридатна для контрбатарейного бою, можливо, посилаючись на знос ствола від постійного використання, що з часом робить трубну артилерію менш точною,

– наголосили в ISW.

Численні "воєнкори" стверджують, що російським військам бракує відповідних контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення командувача 58 загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова на початку липня.

Водночас росіяни вчаться на власних помилках

Однак інші російські "воєнкори" стверджують, що їхні війська вдосконалюють тактику артилерії. Ба більше, ці мілблогери запевнюють, що артилерійські підрозділи Росії стали набагато точнішими, ніж вони були рік тому.

"Можна припустити, що мобілізований персонал, який не мав попереднього військового досвіду, навчився точно вражати цілі", – констатували експерти.

Наостанок в Інституті вивчення війни сказали, що постійні скарги російського персоналу свідчать про те, що міноборони Росії не бажає або не може вирішувати постійну нестачу обладнання та проблеми з низьким моральним духом. Однак російські війська, можливо, вдосконалюють тактику та навчаються на попередніх помилках, зокрема і через те, що Захід затягує з постачанням озброєння в Україну.

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