Росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька: 3 цивільних загинули, ще 6 – поранені

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Вдень 21 грудня загарбники вдарили по шахтах Торецька у Донецькій області. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Деталі розповів глава МВС Ігор Клименко. Він зауважив, що ворог атакував керованими авіабомбами відразу дві шахти.

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Росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині: троє цивільних загинули, ще п'ятеро – поранені,

– мовиться у повідомленні.

Згодом повідомили, що кількість постраждалих зросла до 6.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Також ворог пошкодив адміністративні будівлі та обладнання. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Російські терористичні удари – останні новини

Російські терористи продовжують завдавати ударів по території України. Зокрема, 20 грудня окупанти атакували Харків. Прильоти зафіксували в одному з районів, який найсильніше постраждав від російської агресії.

Згодом Повітряні сили заявили, що ворог атакував зенітними керованими ракетами. Окупанти били з Бєлгородської області. Ігор Терехов повідомив, що загарбники атакували територію трамвайного депо, яке належить до цивільної інфраструктури. Мер міста наголосив, що там вже й так живого місця не було.

Окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар, завданий по території України.