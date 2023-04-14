Окупанти вдарили по будинках у Слов'янську: один зруйновано вщент, є жертва і поранені

Російські терористи завдали удару по житлових кварталах Слов'янська. Окупанти влучили в одразу три багатоповерхівки. Мирні мешканці опинилися під завалами.

На жаль, внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

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Люди опинилися під завалами

Російські військові завдали одразу декількох ударів по житлових кварталах Слов'янська. Окупанти зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція. Одна людина загинула щонайменше п'ятеро отримали поранення під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську,

– зазначив Кириленко.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі школи №8. Ворог влучив в три п'ятиповерхових будинки. Один з них частково зруйнований. У двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Єрмак зазначив, що вже відомо про 6 постраждалих.

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Наслідки російського обстрілу Слов'янська Донецької області / Фото з соцмереж Кириленка, Єрмака

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Окупанти також вдарили по Костянтинівці та Краматорську

Вибухи прогриміли також у Краматорську та Костянтинівці. Очільник ОВА розповів, російські терористи також вдарили сьогодні і по цих населених пунктах. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Видання "Новини Донбасу" писало, що у Краматорську місцеві жителі повідомляли про постраждалих, до яких вирушили швидкі. Однак, в ОВА цю інформацію поки що не підтверджували.

Зауважимо, що сьогодні, 14 квітня, у Донецькій області декілька разів оголошували тривогу. Зокрема, вона лунала з 16 до 17 години. Важливо не нехтувати правилами безпеки та під час тривоги перебувати в укритті.

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В ОВА наголошують, що. Тож місцевих жителів вкотре закликають терміново евакуюватися.