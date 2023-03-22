Путін отримає десятки ордерів на арешт і звинувачень, – політолог про удар по Запоріжжю

Країна-терористка за наказами Владіміра Путіна продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України. Однак наша держава зробить все можливе, аби Путін та всі воєнні злочинці сповна відповіли.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що минулого тижня стався перелом, коли з'явився перший ордер на арешт Путіна, далі їх буде все більше.

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"Я бачу, що це будуть десятки ордерів за різні злочини проти людяності, і воєнні злочини, і мародерство, і зґвалтування, і обстріли мирних кварталів, і людей, які в них проживають", – наголосив Давидюк.

Він переконаний, що увесь світ буде контролювати Путіна і всюди де він не з'являтиметься це буде для нього зоною ризику, в якій він зможе потрапити до рук правоохоронців.

Давидюк переконаний, що на Путіна чекає багато судових процесів, питання лише в тому, чи доживе він до них.

На меті обстрілів геноцид України

Зауважимо, що раніше аналітики бачили метою обстрілу цивільного населення спробу змусити український народ переконати владу відмовитися від територій і піти на мир з Росією. Однак 95 відсотків українського населення хоче повернути усі законні території і знищити путінський режим, наголосив Давидюк.

Він назвав удари по мирному населенню геноцидом українців. Немає жодної військової мети у обстрілі навчального закладу у Ржищеві. Студенти ніяк не заважають путінській армії на фронті, наголосив експерт.

Але це діти-студенти, які завтра стануть професіоналами і будуть працювати на українську економіку і будуть українцями, будуть говорити українською мовою, читати Тараса Шевченка, розповідати вірші Івана Франка. Це його злить, що ми є, що ми існуємо і тому він нас хоче знищити,

– додав Давидюк.

Сталін не зміг знищити Україну, зробити цього не зможе і Путін. Це його найбільший страх, комплекс та дилема, які доведуть його до могили, сказав політолог. Він впевнений, що цей процес уже триває і Путіну залишилось недовго.

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