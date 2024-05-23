Росіяни вдарили по декількох об'єктах Укрзалізниці у Харкові та області: постраждали працівники
Джерело:Укрзалізниця
Росія знову завдала ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області. 23 травня ворог поцілив по декількох об'єктах Укрзалізниці у місті та області.
У компанії повідомили, що минулося без жертв. Однак, на жаль, серед працівників залізниці є поранені.
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Укрзалізниця знову постраждала від російського обстрілу
Під час масованого обстрілу Харківщини 23 травня ворог завдав ударів по кількох об'єктах Укрзалізниці. Поранень зазнали 6 залізничників.
Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв,
– повідомили в Укрзалізниці.
У компанії повідомили, що, попри все, поїзди продовжують курсувати за графіком.
Що відомо про обстріл Харківщини
- Близько 10 ранку на Харківщині пролунали вибухи. Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області.
- Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні.
- Згодом стало відомо, що окупанти влучили по друкарні видавництва "Віват". Там триває серйозна пожежа, під завалами шукають людей.
- Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 11 поранених. Володимир Зеленський назвав цей удар "надзвичайно жорстоким"
- Попередньо, росіяни обстріляли регіон ракетами С-300 або С-400. Однак точний вид озброєння фахівці встановлять після вилучення уламків.