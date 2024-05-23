Росіяни вдарили по декількох об'єктах Укрзалізниці у Харкові та області: постраждали працівники

Росія знову завдала ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області. 23 травня ворог поцілив по декількох об'єктах Укрзалізниці у місті та області.

У компанії повідомили, що минулося без жертв. Однак, на жаль, серед працівників залізниці є поранені.

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Укрзалізниця знову постраждала від російського обстрілу

Під час масованого обстрілу Харківщини 23 травня ворог завдав ударів по кількох об'єктах Укрзалізниці. Поранень зазнали 6 залізничників.

Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв,

– повідомили в Укрзалізниці.

У компанії повідомили, що, попри все, поїзди продовжують курсувати за графіком.

Що відомо про обстріл Харківщини