Паркував машину і влетіла ракета: що відомо про загиблого і постраждалих у Боровій

Вдень 6 березня російські окупанти атакували селище Борова Харківської області. Ворог вдарив ракетою "Іскандер-М". За попередньою інформацією, є один загиблий та сім поранених.

З-під завалів рятувальники дістали одну жінку. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла деталі про загиблого та постраждалих у Боровій.

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Деталі про загиблого та постраждалих

Анна Черненко зазначила, що загиблий 70-річний пенсіонер паркував автомобіль на подвір'ї. У той момент у двір прилетіла ракета.

Є загиблий чоловік, пенсіонер, йому 70 років було. Він просто у цей час перебував на подвір'ї, паркував машину до гаража, коли прилетіла ракета,

– сказала вона.

Інший 73-річний пенсіонер отримав поранення – його посікло уламками. Постраждалому допомогли на місці.

Решта потерпілих – це родина, яка жила у сусідньому будинку. Це 44-річна жінка та її діти. У 24-річної дівчини – гостра реакція на стрес. Також троє неповнолітні хлопці – 12, 14 та 16 років. У 12-річного – закрита черепно-мозкова травма. У 18-річного – уламками посікло обличчя. Цю родину госпіталізували.

Ще до приїзду рятувальників почалася рятувальна операція. З-під завалів живою дістали жінку. Її діти показали, де вона перебуває, їй змогли допомогти.

Рятувальники погасили пожежі за годину – півтори після влучання. Розбори завалів тривали ще кілька годин.

"Ракетний удар здійснили посеред одноповерхових, невеличких приватних будинків. Руйнування великі. Окрім великої кількаметрової вирви, будівлі, які поруч, просто розтрощені. Вони вже не підлягають відновленню. Десятки людей залишилися без житла", – зауважила кореспондентка.

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