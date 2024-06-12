Росіяни вдарили по Кривому Розі: 6 людей загинули, 11 – постраждали

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, цього року під ударом опинився Кривий Ріг.

Вдень 12 червня російська армія атакувала Кривий Ріг. Відомо про постраждалих та загиблих.

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Працюють усі служби

Президент України відреагував на черговий цинічний удар ворога. Він наголосив, що щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

Станом на 17:40 відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих. Зеленський також висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Редакціяприєднується до співчуттів.

На місці працюють усі необхідні служби.

Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх,

– написав Зеленський.

На удар також відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також висловив співчуття рідним поранених та загиблих. Він написав, що Росія здатна тероризувати населення доти, доки в неї є така можливість.

Сучасні системи ППО, більше західної зброї для ЗСУ здатні позбавити агресора такої можливості,

– наголосив він.

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