Росіяни накрили вогнем ринок та житлові будинки: теракт у Кураховому має жахливі наслідки
Джерело:Павло Кириленко
Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. У середу 7 грудня окупанти відкрили вогонь по Кураховому на Донеччині.
Павло Кириленко розповів, що окупанти вдарили по середмістю. Під ворожим вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
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Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Український лідер опублікував кадри руйнувань, спричинених російським ракетним терором.
Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені. Терористи – нелюди. І вони відповідатимуть за це,
– заявив Зеленський.
Як виглядає місце трагедії у Кураховому: дивіться відео
Кирило Тимошенко розповів, що окупанти відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.
Вантажівка окупантів в'їхала у маршрутку
- У Шахтарському районі 7 грудня 2022 року сталася моторошна ДТП. Вантажівка російських загарбників в'їхала у маршрутку. Загинули 16 людей. За попередніми даними, усі загиблі – цивільні. Вони перебували у мікроавтобусі у той час, коли ворожа вантажівка його протаранила.
- Трагедія сталася на автодорозі Шахтарськ – Торез.