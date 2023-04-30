Росіяни вдарили по центру Авдіївки: будинки "склалися" до фундаменту

Загарбники кілька разів атакували стару та центральну частину Авдіївки в Донецькій області за допомогою "Градів". Внаслідок цього було зруйновано дві багатоповерхівки.

У неділю, 30 квітня, близько 11:00 російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку на Донеччині. Ситуацію у коментарі журналістам прокоментував начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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"Дві будівлі склалися"

Зазначимо, що стару частину Авдіївки ворог атакував ще вночі. Власне, у такий спосіб Росія вкотре довела, що є терористичною державою, яка воює з цивільним населенням.

Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає,

– прокоментував Барабаш наслідки обстрілу.

Водночас він наголосив, що в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1 782 людини, серед них 12-річний хлопець. Його шукають для того, аби, вочевидь, евакуювати.

Окрім того, за словами глави МВА, жителі населеного пункту забезпечені їжею та продуктами.

Найгарячіший напрямок

Зазначимо до цієї теми, що Авдіївський разом з Бахмутським, Мар'їнським та Лиманським напрямками залишається найгарячішим на всій лінії фронту. Окупанти щодня обстрілюють регіон та не припиняють безрезультатні спроби наступу.

Так, лише за минулу добу наші воїни відбили 58 ворожих атак на цій ділянці. Водночас загарбники завдали загалом 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснивши 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш констатував, що ситуація з кожним днем лише загострюється. За його словами, ворог тепер має намір не захопити місто штурмом, а оточити його з різних боків. Себто зрозуміло, що терористи змінюють тактику, адже зазнають невдач.

Відомо, що 29 квітня ворожа армія чотири рази вдарили по Великій Новосілці та п'ять разів по Авдіївці. Постраждав внаслідок цього житловий сектор поблизу коксохімічному заводу. На щастя, інформація про жертв та поранених не надходила.