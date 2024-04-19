Черговий злочин проти мирних людей: Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Сум

Окупанти продовжують завдати ударів по мирних містах, наражаючи на небезпеку мирних людей. Зокрема, росіяни завдали ракетного обстрілу по обласному центру Сумщини.

У п'ятницю, 19 квітня, загарбники атакували ракетами Суми. В обласній військові адміністрації наголосили, що Росія вкотре здійснила злочин проти мирного населення нашої держави.

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Атака на Суми

Як зазначають в Сумській ОВА, на місце події виїхати всі відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення області. 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми,

– вказано у повідомленні.

Крім того, влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також завжди спускатися за потреби в укриття.

Росія не припиняє терор