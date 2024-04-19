Черговий злочин проти мирних людей: Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Сум
Джерело:Сумська ОВА
Окупанти продовжують завдати ударів по мирних містах, наражаючи на небезпеку мирних людей. Зокрема, росіяни завдали ракетного обстрілу по обласному центру Сумщини.
У п'ятницю, 19 квітня, загарбники атакували ракетами Суми. В обласній військові адміністрації наголосили, що Росія вкотре здійснила злочин проти мирного населення нашої держави.
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Атака на Суми
Як зазначають в Сумській ОВА, на місце події виїхати всі відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення області. 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми,
– вказано у повідомленні.
Крім того, влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також завжди спускатися за потреби в укриття.
Росія не припиняє терор
- У ніч на 19 квітня та вранці російські війська завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровщині. За інформацією Сергія Лисака, очільника обласної ОВА, було збито 11 ракет, але деякі все ж влучили в цілі.
- У Дніпрі внаслідок атаки частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку, є загиблі та поранені, під завалами можуть перебувати люди. Пошкоджено також два інфраструктурні об'єкти, у Криворізькому та інших районах є загиблі, серед поранених – діти.
- Атаки ворога не оминули інфраструктурні об'єкти, зокрема Укрзалізницю. У Дніпрі було зупинено на певний час роботу залізничного вокзалу, рух поїздів призупинили, пасажирів трьох потягів висадили на станції "Горяїнове".
- Володимир Зеленський назвав день важким через ракетні удари по містах України, зокрема Дніпро, Синельникове, Кривий Ріг, Нікополь, Одеський регіон. Президент висловив співчуття родинам загиблих, подякував за підтримку постраждалим та закликав партнерів надати системи ППО для захисту життів громадян.