Страшний обстріл серед білого дня: деталі удару по Запоріжжю

Вдень 7 липня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки спалахнув об'єкт інфраструктури, але ніхто з людей не постраждав.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Як відомо, ворог застосував зенітно-ракетні комплекси С-300.

До вашої уваги У Запоріжжі чули звук вибуху

Росіяни вдарили біля траси Запоріжжя – Донецьк відразу за Шевченківським мікрорайоном. Влучення було в кілометрі від щільної забудови дев'ятиповерхівок – у промисловій зоні, де розташована Запорізька нафтобаза та інші підприємства.

Спалахнула одна з будівель, але пожежники оперативно загасили вогонь. На щастя, люди не постраждали.

Зауважимо, що впродовж вечора на Запоріжжі чотири рази оголошували повітряну тривогу. Сирени попереджали про загрозу о 19:56, 20:44, 21:22, а також о 22:45. На щастя, повідомлень про вибухи не надходило.

Яка ситуація в регіоні

За минулу добу по всій лінії зіткнення нарахували 67 обстрілів. Були авіаційні удари керованими бомбами, РСЗВ, артилерією, а також літали безпілотники.

Найбільше ударів – у районі Гуляйполя та на адміністративній межі між Запорізькою і Донецькою областями. Загинула 56-річна жінка.

Близько 14:00 з Азовського моря знову налітала ворожа авіація й пускала керовані авіабомби в район між Гуляйполем і Новосілкою. Саме там тепер тривають активні бойові дії між Силами оборони України та російськими загарбниками. Захисникам дуже важко через спеку, але вони тримаються та неухильно просуваються, хоч і повільно.

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