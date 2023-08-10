Загинула жінка, яка перебувала за 300 – 400 метрів від епіцентру удару, – глава Запорізької ОВА
Ввечері 10 серпня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула жінка.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів кореспонденту 24 Каналу деталі ворожого обстрілу. Атакований об'єкт розташований у людному місці.
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"Загибла жінка перебувала на відстані приблизно 300 – 400 метрів від удару. Віку середнього – [більше] не можу сказати", – зазначив Малашко.
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Що відомо про жертви
Станом на 20:22 відомо про одну загиблу та дев'ятьох поранених, один з яких у важкому стані. Однак постраждалих могло бути значно більше, якби люди одразу не пішли в укриття.
Натепер на місці продовжують працювати відповідні служби.
Куди влучили
Як відомо, окупанти запустили дві ракети в цивільний об'єкт. З огляду на викладені світлини, мова про готель Reicartz, у якому зупинявся голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Моторошними кадрами з центру міста поділились кореспонденти 24 Каналу.
На удар по Запоріжжю зреагував Володимир Зеленський: основні тези
- Президент України наголосив, що місто щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Він висловив співчуття щодо поранених і загиблої.
- Глава держави зазначив, що всі служби працюють на місцях, щоб врятувати людей.
- Зеленський підсумував, що українські захисники на полі бою не лише наближають нашу перемогу, а й відплату Росії. Її терор неминуче програє.