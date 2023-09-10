Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні: він спалахнув

Російські окупаційні війська 10 вересня обстріляли середмістя Херсона. Окупанти влучили у житловий будинок.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що обстріл відбувся близько 7 ранку. За попередньою інформацією, житловий будинок після влучання загорівся.

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Середмістя Херсона опинилося під вогнем ворога

Крім того, унаслідок російського обстрілу пошкоджені приватний магазин, трансформаторна підстанція і будівля закладу освіти.

Роман Мрочко зазначив, що інформація уточнюється.

Попередні обстріли Херсона: подробиці

Зазначимо, що 7 вересня росіяни також обстріляли Херсон і поцілили по житловому кварталу. Снаряд влучив в одну з квартир дев'ятиповерхівки. На щастя, в помешканні нікого не було. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу в одній з кімнат квартири.

Крім того, російські військові обстрілювали Херсон протягом 3 вересня. Після обіду в місті лунали вибухи.

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