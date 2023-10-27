Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі: постраждало 8 рятувальників

Росія завдала чергового удару по Харківщині. Внаслідок удару постраждала пожежна частина та її працівники.

Вночі проти 27 жовтня ворог завдав удару по Ізюму, що на Харківщині. Ворог атакував пожежну частину міста ракетою.

Дивіться також Росіянам привиділась БМП: "Нова пошта" показала, що насправді зруйнували росіяни

Внаслідок удару є постраждалі

Через російський обстріл постраждало 8 рятувальників. Крім цього, також пошкоджень зазнало 13 одиниць техніки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що у такий спосіб Росія "привітала" пожежну охорону Харківської області, адже їй виповнилось 200 років саме у цей день.

Проте головне зараз – наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні,

– написав Клименко.

За його словами, їм надають необхідну допомогу.

Голова Харківської ОДА повідомив, що попередньо ворог атакував область із ЗРК С-300. Він також розповів, що постраждалі рятувальники перебували на чергуванні.

Про вибухи повідомляли вночі