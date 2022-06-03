Росіяни вдарили з вертольотів Мі-8 по позиціях ЗСУ на Харківщині

У Харківській області Збройні Сили України продовжують вести бої з російськими загарбниками. Армії агресора вдалося з вертольотів вдарити по позиціях ЗСУ.

Ворог вдарив по позиціях ЗСУ у районах селищ Слатине та Дементіївка

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 3 червня повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що росіяни використали вертольоти Мі-8 для того, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ.

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Повідомляється, що окупанти вдарили по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжують ведення оборони на Харківському напрямку. Разом з тим, російські військові руйнують цивільні об'єкти у Харкові.

Окупанти атакували Сумщину вертольотами

Збройні сили Росії активно використовують авіацію у війні проти України. У четвер, 2 червня, два російські гелікоптери атакували Сумську область.

Ворожі вертольоти спробували зайти на територію України, однак українські воїни зупинили їх та розвернули.

Попри це російські вертольоти з кулеметів обстріляли Миропілля та повернулися на територію Росії.

Яка ситуація на Харківщині

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 червня повідомлялося, що на Харківському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру біля Башкирівки, Моспиного, Руської Лозової, Печенігів та Михайлівки. Також ворог завдав авіаудару біля Нового.

У Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку армія агресора продовжує підготовку до наступу. Зокрема, окупанти поповнюють запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території Росії.

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Також війська Росії намагаються знизити наступальний потенціал Збройних Сил України. Через це ворог здійснює вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов інформував, що протягом 2 червня на Харківщині від обстрілів загинула одна людина. Ще семеро – постраждали.

ЗСУ ще на початку травня розпочали контрнаступ на Харківщині. Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник 1 червня інформував, що на території Харківщини вже є декілька точок, де наші захисники вийшли на кордон із Росією. Через це росіяни почали змінювати тактику.

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Президент Володимир Зеленський, який нещодавно відвідав передову, 2 червня також заявляв про успіхи українських військових у Харківській області. За його словами, на цьому напрямку "у нас на сьогодні є потужні кроки вперед".

Представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що небезпека наступу окупантів на Харків, на жаль, існує завжди. Однак у росіян немає ударних угруповань, через що не доводиться говорити про відновлення активних дій.

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