Росіяни вдруге обстріляли прикордоння на Чернігівщині: за 3 години пролунали 30 вибухів

Російські окупанти вдруге за добу обстріляли прикордонні населені пункти на Чернігівщині. На щастя, втрат серед особового складу немає.

За попередніми даними, російські загарбники застосували міномети.

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Протягом доби, 16 травня, ворог гатив:

о 12:00 з території Росії по населеному пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько 30 вибухів;

приблизно о 12:20 з боку Росії зафіксували 7 "прильотів" у районі населеного пункту Грем'яч.

Зауважимо, що напередодні, 15 травня, окупанти також обстріляли прикордонні райони Чернігівщини. Українські прикордонники повідомили, що збройні сили Росії вели вогонь з російського села Ломаківка, що в Брянській області.

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У Генштабі Збройних Сил України 13 травня повідомили, що Росія продовжить здійснювати провокації у прикордонних районах на Півночі. З цією метою росіяни перекидають додаткові підрозділи артилерії у Брянську область.

Ввечері 10 травня окупанти вкотре обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, ворог використав некеровані ракети та міномети.

11 травня глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ворожі війська близько 6 ранку обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Росіяни гатили зі своєї території з мінометів.

У ніч проти 12 травня російські військові атакували школи на Чернігівщині. Збройні сили Росії із застосуванням авіації обстріляли Новгород-Сіверський.

Крім того, ворог вранці 16 травня відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України. Як розповіли у Держприкордонслужбі, на щастя, наші прикордонники дали бій диверсантам.

У ДПСУ додали, що рашисти вели стрільбу з:

мінометів,

гранатометів,

кулеметів,

автоматів.

Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону,

– додали у ДПСУ.

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