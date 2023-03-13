Росіяни вгатили по Миколаївщині: є загиблі та постраждала маленька дитина

Зранку 13 березня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаївщину. На жаль, внаслідок цього є жертви.

Під обстрілом опинився населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих чи жертв може бути більше.

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Що відомо про новий обстріл Миколаївщини

Як розповів очільник ОВА Віталій Кім, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

За попередньою інформацією, є один загиблий.

Під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків,

– зауважив Кім.

Наталія Гуменюк підтвердила, що внаслідок обстрілу є такі руйнування будинків, що під завалами можуть бути люди. Рятувальники наразі працюють, але з обережністю, оскільки обстріл ще не закінчився.

Кількість жертв збільшилась

Згодом Кім повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження. Також 7-річну дитину забрала швидка. Крім того, двоє осіб отримали поранення.



Ворог обстріляв Миколаївщину / фото ДСНС України



Є жертви та постраждалі / фото ДСНС України

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