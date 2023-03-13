Росіяни вгатили по Миколаївщині: є загиблі та постраждала маленька дитина
Джерело:Віталій Кім
Зранку 13 березня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаївщину. На жаль, внаслідок цього є жертви.
Під обстрілом опинився населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих чи жертв може бути більше.
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Що відомо про новий обстріл Миколаївщини
Як розповів очільник ОВА Віталій Кім, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.
За попередньою інформацією, є один загиблий.
Під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків,
– зауважив Кім.
Наталія Гуменюк підтвердила, що внаслідок обстрілу є такі руйнування будинків, що під завалами можуть бути люди. Рятувальники наразі працюють, але з обережністю, оскільки обстріл ще не закінчився.
Кількість жертв збільшилась
Згодом Кім повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження. Також 7-річну дитину забрала швидка. Крім того, двоє осіб отримали поранення.
Ворог обстріляв Миколаївщину / фото ДСНС України
Є жертви та постраждалі / фото ДСНС України
Що відбувається на Миколаївщині: останні новини
- 12 березня окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Ворог завдав удару по місту з реактивної системи залпового вогню, яка була розміщена на Кінбурнській косі.
- Також згоріли кілька автомобілів. У поліції Миколаївщини уточнили, що повідомлення про потерпілих не надходили.
- Нещодавно мешканець Миколаївської області знайшов на своєму городі нерозірваний снаряд і вирішив його принести на подвір'я. Так, нерозірваний касетний снаряд лежав у дворі, коли в цей самий час на самокаті катався 9-річний хлопчик. На жаль, боєприпас здетонував, дитина отримала осколкові поранення.
- Українські військові продовжують операцію зі звільнення від окупантів Кінбурнської коси. Наші захисники накрили вогнем ворожі позиції на Миколаївщині, знищивши їхню техніку.
- Напередодні Гуменюк розповіла, що ЗСУ вдалося знищити дві одиниці важкої техніки, п'ять одиниць автобронетанкової техніки та чотири катери. Їх підготували росіяни.
- До речі, уся ця техніка була на напрямку від Кінбурнської коси до островів Лівобережжя. Ворог може підтягувати зброю та сили до Кінбурнської коси. Її перекидають з лівобережної частини Херсонської області, яка все ще під окупацією.
- Окрім цього, Збройні Сили України знищили чотири катери окупантів, які були підготовлені для диверсійно-розвідувальних груп. Наші військові завдали втрат ворогу в районі Кінбурнської коси.
- За словами Гуменюк, під час виїздів на вузький кінець Кінбурнської коси, росіяни обстрілюють Очаківський район та Куцурубську громаду. До того ж окупанти розгортають позицію для обстрілу Дніпро-Бузького лиману, що утримує від залучення Миколаївської області до участі в зерновій угоді.