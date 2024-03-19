Неймовірні масштаби: росіяни масово забирають житло в українців на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують "віджимати" житло у місцевих мешканців. Так звана "влада" залишає без даху над головою навіть тих, хто оформив паспорт країни-агресора.

В етері 24 Каналу заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що роблять люди, які опинилися просто неба. Зазначимо, що мешканці Бердянська подали до поліції понад 1,5 тисячі заяв щодо захоплення житла окупантами.

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"Реальна катастрофа"

Як зауважив заступник голови Бердянської райради, понад 1,5 тисячі заяв – лише третина від реального обсягу. Люди, які написали заяви, покинули окуповану територію. Їх було б набагато більше, якби люди з ТОТ могли з ними звертатися.

Вони бояться це робити. Кожна заява – це відібране житло й доля родини. Це воєнний злочин, адже помешкання захоплюється за участі озброєних осіб,

– мовив Дудукалов.

За його словами, "віджим" житла на окупованих територіях України досягнув неймовірних масштабів. На сьогодні вже тисячі захоплених помешкань, комерційної нерухомості, траспортних засобів тощо.

Люди, які внаслідок дій окупантів залишилися просто неба, намагаються якось виживати. Часто українці, яких російська "влада" вигнала з власного будинку, навіть не можуть покинути окуповану територію. Вони переїжджають на дачу, до родичів чи в іншу квартиру, яку покинули сусіди.

"Власники житла на окупованих територіях не є власниками. Це стосується й тих, хто оформив житло за так званими російськими "законами". Є випадки, коли "віджимають" житло й в проросійських мешканців. Ситуація з житлом є реальною катастрофою", – додав заступник голови Бердянської райради.

Що відбувається на окупованих територіях