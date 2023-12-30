Окупанти на Луганщині масово відмовилася йти в бій: яке рішення по них ухвалили у Кремлі

В окупаційних військах дедалі більше трапляються випадки відмов російських військовослужбовців від участі у бойових діях. Загарбники зі 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії, які раніше прибули на Луганщину, не захотіли воювати проти України.

Раніше піхота окупантів відмовлялася штурмувати позиції наших захисників на Таврійському напрямку. Зокрема, це стосувалося солдатів підрозділів 1 армійського корпусу Росії.

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Відмова від участі у війні

Як зазначили у Генштабі, в окупаційних військах країни-агресорки є непоодинокі випадки відмов російських військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях проти України.

19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію Росії під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовці,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Мовиться про 43 військовослужбовців Росії зі складу 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Вони, за інформацією Генштабу, відмовилися від участі у бойових діях.

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