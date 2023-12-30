Окупанти на Луганщині масово відмовилася йти в бій: яке рішення по них ухвалили у Кремлі
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
В окупаційних військах дедалі більше трапляються випадки відмов російських військовослужбовців від участі у бойових діях. Загарбники зі 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії, які раніше прибули на Луганщину, не захотіли воювати проти України.
Раніше піхота окупантів відмовлялася штурмувати позиції наших захисників на Таврійському напрямку. Зокрема, це стосувалося солдатів підрозділів 1 армійського корпусу Росії.
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Відмова від участі у війні
Як зазначили у Генштабі, в окупаційних військах країни-агресорки є непоодинокі випадки відмов російських військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях проти України.
19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію Росії під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовці,
– йдеться в повідомленні Генштабу.
Мовиться про 43 військовослужбовців Росії зі складу 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Вони, за інформацією Генштабу, відмовилися від участі у бойових діях.
Втрати ворога: останні новини
- 15 грудня стало відомо про смерть російського начальника розвідки Євгенія Шмальова з Башкирії, який прибув у Луганську область і займався розмінуванням. Росіянин служив у 12 окремій гвардійській бригаді Центрального військового округу і загинув під час бойових дій в Україні, підірвавшись на міні. Він з перших днів вторгнення Росії в нашу державу перебував на території тимчасово окупованих частин Луганської області. Під час його поховання на червоній подушечці розклали медалі, які Швальов отримав на службі у російській армії, усього 12 нагород.
- 28 грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни втратили до 10 одиниць техніки та десятки солдатів. У мережі опублікували відео, на якому видно, як російські окупанти у спробах атакувати Синьківку Харківської області втрачають техніку та особовий склад. За даними Сирського, ворог втратив 1 танк, 3 бойові машини, 30 окупантів. Штурм було здійснено 14 окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого та 30 окремою механізованою бригадою імені князя Костянтина Острозького.
- Того ж дня було вщент знищено залізничний міст окупантів у районі Світлодолинського, що неподалік від Мелітополя. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що зруйнування переправи може погіршити логістику росіян. За словами посадовця, цей міст під прицілом уже не вперше. До того його уже знищували. І коли загарбники сконцентрували велику кількість будівельників у цьому районі для відновлення переправи, її було зруйновано ще раз.
- 30 грудня втрати ворога зросли ще на 750 бійців. Загалом сили оборони вже ліквідували понад 358 тисяч окупантів. Окрім того, наші військові знищили більш ніж 48 тисяч одиниць ворожої техніки та озброєння, а саме – 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО тощо.