Це виклик: які наслідки поновлення росіянами залізничної гілки у Волновасі

Після того, як окупанти зайшли до Вугледару, українські сили відтягнули звідти артилерію, яка раніше діставала до залізничної розв'язки у Волновасі. Зараз росіяни відновлюють цю ділянку, довжиною 20 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що відновлення важливого залізничного вузла вплине на логістичні можливості противника. До слова, в окупованому Бердянську було підірвано залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою по Східному проспекту. По ньому ворог перевозив військові вантажі.

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Залізничний вузол стає дійсно дуже важливим

Після відновлення залізничної ділянки, що перебувала під вогневим контролем ЗСУ, вона з'єднає Волноваху Донецької області з Розівкою на Запоріжжі.

Далі від Розівки – вже зациклена дорога щонайменше до Джанкою, що в окупованому Криму. До цього ланцюгу входить Розівка, Бердянськ, Іловайськ, Маріуполь, Мелітополь. А стартувати ця залізниця буде з Росії – з Ростова-на-Дону.

Тому логістичний Волноваський залізничний вузол стає дійсно дуже важливим. Він зараз починає потроху функціонувати і скоро запрацює повноцінно – як тільки росіяни зможуть полагодити залізничне полотно, що було пошкоджене,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

На відновлення, за його словами, може піти приблизно місяць, і ближче до кінця листопада ця залізниця вже зможе діяти.

Це вже буде зовсім інша історія. Тут важливу роль відіграватиме Маріупольський порт, і Волноваха, і Бердянськ, і Розівка,

– зауважив він.

Зверніть увагу! Розівка – це величезний хаб, територія якого використовується росіянами для формування резервів та як військова база. Там є промислові зони, зокрема, елеватор, де зберігається зерно.

Після того як росіяни зайшли у Вугледар, під їхнім контролем зараз перебувають важливі логістичні шляхи, на думку Перта Андрющенка, – залізниця, порт, автошляхи. Все це стає серйозним викликом для Збройних Сил України на Запорізькому, а також Курахівському напрямках.

Маємо з цим щось робити,

– резюмував він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що полагодження частини залізничного полотна від Волновахи до Розівки, дозволить росіянам використовувати його для логістики з Ростова-на-Дону до Мелітополя та потім до Джанкоя. Відповідно, це залізничне коло стане альтернативою залізниці Кримського мосту.