Це пастка: на яку хитрість пішли окупанти для пошуку активістів у Маріуполі

Росіяни продовжують застосовувати репресії на тимчасово окупованих територіях. Також вони вигадують нові способи, як виявляти у Маріуполі людей з протестними настроями.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської районної ради Дмитро Забавін, зауваживши, що російські загарбники побудували каральну машину, яка одразу виявляє протестні настрої.

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Що вигадали окупанти в Маріуполі

Забавін зазначив, що загарбники на окупованих територіях дуже здивовані рівнем протестних настроїв і тим, що українці відкрито кажуть, якщо їм щось не подобається. Зокрема, багато маріупольців висловлюють обурення через розруху в місті.

І окупанти в Маріуполі були вимушені створити псевдоопозиційні громадські організації, які ходять містом та щось контролюють,

– сказав депутат райради.

За його словами, окупанти нібито здійснюють контроль над якістю їжі, над цінами. Показують це по телебаченню та лають місцевих чиновників за стихійні звалища, після чого їх показово прибирають.

Маріупольцям варто бути обережними

Депутат Маріупольської райради зауважив, що, оскільки рівень протесту досяг такої межі, коли місцеве населення вже приходило під "адміністрації" з конкретними вимогами, окупанти вирішили створити псевдоопозиційні організації.

Він наголосив, що в жодному разі не варто приєднуватися до таких рухів, тому що так загарбники намагаються з'ясувати, хто з людей має протестні настрої.

Одна з цілей – це те, щоби спустити, як то кажуть, пил протесту, а друга – виявити активне населення, яке протестує,

– заявив Забавін.

За його словами, російські загарбники побудували каральну машину, яка одразу виявляє протестні настрої. Вони навіть не гребують тим, щоб здійснювати таку роботу по школах з дітьми.

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