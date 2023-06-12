Таємницю розкрито, – Жданов назвав методи часів Другої світової, які застосовують окупанти
Російські окупанти використовують в обороні провідний телефонний зв'язок та вістових. Такі методи активно використовувались під час Другої світової війни.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, такі методи наразі дієві для загарбників.
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"Класика Другої світової війни"
Жданов зазначив, що є окремі випадки втеч росіян з позицій, однак загалом вони відходять досить організовано. Вони застосовують методи, які були поширені під час Другої світової війни.
"Таємницю розкрито. Вони використовують в обороні провідний телефонний зв'язок та вістових. Це класика Другої світової війни. Сьогодні це система управління військами у російській армії. Поки що у них діє цей прийом", – сказав військовий експерт.Зверніть увагу! Вістовий – це солдат, якого назначають для виконання службових доручень командирів штабу. Службовці для оповіщення були поширені у російській армії до 1917 року.
Жданов про методи, які використовують росіяни: дивіться відео
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