Росіяни виправдовують цинічний розстріл працівника ЗАЕС "причетністю" до замаху на Шевчика

В Енергодарі 22 травня прогримів вибух у будинку, де живе матір колаборанта Андрія Шевчика. Після цього російські окупанти розстріляли працівника ЗАЕС, виправдовуючись, що саме він був причетним до цього інциденту.

На щастя, чоловік вижив після нападу загарбників. Наразі він перебуває у лікарні.

До теми Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Окупанти виправдовують розстріл працівника ЗАЕС причетністю до замаху на Шевчика

У Запорізькій ОВА розповіли, що в Енергодарі росіяни увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Чоловіка шпиталізували до міської лікарні з численними кульовими пораненнями. Лікарі борються за його життя,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом окупанти у своїх телеграм-каналах відзвітували, що вони ліквідували "терориста", який буцімто був винним у замаху на вбивство колаборанта та самопроголошеного "мера" Андрія Шевчика.

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Коротко про "замах" на гауляйтера Шевчика

В Енергодарі 22 травня прогримів вибух в будинку, де живе матір колаборанта Шевчика.

Поплічник загарбників часто заходить до неї в гості, а в той день навідався разом з двома охоронцями, адже розуміє всю небезпеку свого становища, позаяк навіть в тимчасово окупованому місті спротив окупаційній владі досі існує.

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибуху. Однією з версій є те, що загарбники, як і численні рази досі на тимчасово окупованих територіях, вирішили прибрати Шевчика, який не впорався зі "своїми обов'язками".

Після цього інциденту росіяни почали розшукувати ймовірних організаторів замаху. Вони вривалися в усі квартири будинку, в якому пролунав вибух. Також окупанти посилили огляд на блокпостах та розшукували автомобіль з двома чоловіками.

Після вибуху Шевчика відвезли на автомобілі з літерою Z у медико-санітарну частину. Медики виявили у нього численні опіки, струс головного мозку та перелом ключиці.

Потім колаборанта повезли у керунку тимчасово окупованого Мелітополя.

За словами справжнього міського голови Дмитра Орлова, або місцеві медики відмовились надавати допомогу зраднику України, або окупанти вирішили не довіряти лікарям Енергодара.

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