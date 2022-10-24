Росіяни випустили більшість злочинців з колонії у Херсоні й мінують мости та переправи на шляхах

Російські окупанти в окупованому Херсоні вербують у свої ряди в'язнів колоній. Також загарбники мінують мости та переправи, побоюючись наступу ЗСУ.

Окупанти випустили в'язнів, щоб ті гинули за них

У вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про ситуацію, яка склалась у херсонській колонії № 90.

Увага Чи відіб'ють ЗСУ до кінця року Херсон: прогноз Буданова

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях,

– йдеться у повідомленні.

З виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками російських спецслужб було звільнено більшість злочинців.

Також, за даними Генштабу, окупанти продовжують евакуацію поранених до окупованого Криму.

Україна продовжує звільняти населені пункти на Херсонщині один за одним. За оцінками західних військових аналітиків, ЗСУ можуть відтіснити фронт до Дніпра вже найближчим часом.

Для Росії це уже звична практика

Росія масово вербує в'язнів у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Всім їм обіцяють повну амністію за умови підписання контракту на 6 місяців.

Нерідко вербуванням займається "кухар" Путіна – Пригожин. Російська влада використовує ув'язнених як "гарматне м'ясо". Переважно їх кидають розвідувати українські позиції на передовій.

Так, у війні проти України, ймовірно, уже загинуло понад 200 в'язнів, яких завербували у ПВК "Вагнера". Їхні родичі розповіли, що померли практично всі бійці з пітерської ВК-6 "Обухово".

До теми – полонений зек з Росії розповів, як їх вербували: відео