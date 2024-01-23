Рівень небезпеки дуже високий: Росія тримає напоготові 20 "Калібрів" у Чорному морі
Джерело:Сили оборони півдня України
Росіяни нарощують присутність у Чорному морі. До корабельного угрупування ворога додався ще один підводний ракетоносій.
Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривоги. У Чорному морі перебувають борти, загальна кількість залпів яких становить 20 "Калібрів".
Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу
Загроза зросла
У Чорному морі поступово вщухає шторм, чим не можуть не скористатися росіяни. Противник повнив своє корабельне угрупування ще одним підводним ракетоносієм.
Загальний залп "Калібрів" – до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки – дуже високий!
Сигнали повітряних тривог не ігноруємо,
– зазначили у Силах оборони.
Там додали – варто пам'ятати, що ворог підступний. Однак ЗСУ стоять на варті цілодобово.Варто зазначити! Лише днем раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що у Чорному морі на чергуванні перебувають два кораблі. Мовилося про фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М". Згодом "Адмірала Макарова" замінив фрегат "Адмірал Ессен".
Ситуація у Чорному морі
- Попри те, що ворог не може наближатися до контрольованого Україною берега, це не стримує його у ракетній агресії. Наталія Гуменюк зазначила, що на тлі покращення погодних умов, ворог можу застосувати для атаки і ракети морського базування.
- Ракетоносіїв ворога у Чорному морі стало вдвічі більше за довготривалий час. За її словами, понад місяць українські військові не спостерігали такої присутності кораблів. А "Калібри" застосували востаннє під час масованої атаки 2 січня – тоді було випущено три ракети.
- Не так давно начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом зауважила, що Росія дуже економить ракети морського базування. Вона наголосила, що це не означає відмови окупантів від використання "Калібрів".