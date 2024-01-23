Рівень небезпеки дуже високий: Росія тримає напоготові 20 "Калібрів" у Чорному морі

Росіяни нарощують присутність у Чорному морі. До корабельного угрупування ворога додався ще один підводний ракетоносій.

Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривоги. У Чорному морі перебувають борти, загальна кількість залпів яких становить 20 "Калібрів".

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

Загроза зросла

У Чорному морі поступово вщухає шторм, чим не можуть не скористатися росіяни. Противник повнив своє корабельне угрупування ще одним підводним ракетоносієм.

Загальний залп "Калібрів" – до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки – дуже високий!

Сигнали повітряних тривог не ігноруємо,

– зазначили у Силах оборони.

Там додали – варто пам'ятати, що ворог підступний. Однак ЗСУ стоять на варті цілодобово.

Ситуація у Чорному морі

Попри те, що ворог не може наближатися до контрольованого Україною берега, це не стримує його у ракетній агресії. Наталія Гуменюк зазначила, що на тлі покращення погодних умов, ворог можу застосувати для атаки і ракети морського базування.

Ракетоносіїв ворога у Чорному морі стало вдвічі більше за довготривалий час. За її словами, понад місяць українські військові не спостерігали такої присутності кораблів. А "Калібри" застосували востаннє під час масованої атаки 2 січня – тоді було випущено три ракети.

Не так давно начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом зауважила, що Росія дуже економить ракети морського базування. Вона наголосила, що це не означає відмови окупантів від використання "Калібрів".