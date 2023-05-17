Окупанти обкрадають вже навіть "свій" Крим: з Феодосії вивозять зерно
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти, вочевидь, розуміють, що їм вже мало часу залишилось перебувати на українській землі. Тож у передчутті свого "жесту доброї волі" вони викрадають та вивозять зерно вже навіть в тимчасово окупованого Криму.
Перед цим, на початку травня, російські загарбники вивозили з Енергодара, що у Запорізькій області, все, що могли. Після цього везли все з Мелітополя у Крим.
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Окупанти вивозять зерно з Криму
Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria,
– розповіли наші військові.
Варто зауважити, що це для росіян не нова практика. Адже вороги з початку повномасштабного вторгнення крали та продавали українське зерно. Станом на грудень 2022 року Росія вкрала на окупованій частині України пшениці на мільярд доларів.
Окупанти вивозять награбоване з окупованих земель
- Росіяни на фоні розмов про контрнаступ ЗСУ почали вивозити награбоване з тимчасово окупованих українських земель. Так, 6 травня через контрольно-пропускний пункт "Чонгар" стояли шалені черги – це російські загарбники вивозили награбоване від Мелітополя до Криму.
- Так, стояти їм доводилось по декілька годин. Зокрема, військові та власники спецперепусток – поза чергою, вантажівки з награбованим – в окремій черзі, тисячі легкових авто – чекали щонайменше 5 годин.
- У цей же день з тимчасово окупованого Енергодара росіяни вивозили все, що могли. Станом на 5 травня з території підприємства "Електропівденмонтаж-10" вивезли всі легкові автомобілі та станкове обладнання, розграбували склад.