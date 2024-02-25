Вранці росіяни вдарили дронами по Хмельниччині: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Вночі 25 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". Зокрема, вдарили по Хмельницькій області. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА. Також розповіли, чи є постраждалі й пошкодження житлового фонду, передає 24 Канал.

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Внаслідок ворожої атаки є пошкодження об'єкта інфраструктури

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

В ОВА повідомили, що вранці 25 лютого російський агресор вкотре завдав удару по Хмельницькій області. По ворожих цілях пряцювали сили ППО.

Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об'єкту інфраструктури,

– зазначили у військовій адміністрації.

Додали, що інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила.

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о 04:56 Повітряні сили попередили, що на в напрямку Хмельницького прямує група "Шахедів".

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