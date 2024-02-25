Вранці росіяни вдарили дронами по Хмельниччині: пошкоджено об'єкт інфраструктури
Вночі 25 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". Зокрема, вдарили по Хмельницькій області. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури.
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА. Також розповіли, чи є постраждалі й пошкодження житлового фонду, передає 24 Канал.
Дивіться також Окупанти атакували Київщину "Шахедами": чи є влучання та постраждаліЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Внаслідок ворожої атаки є пошкодження об'єкта інфраструктури
В ОВА повідомили, що вранці 25 лютого російський агресор вкотре завдав удару по Хмельницькій області. По ворожих цілях пряцювали сили ППО.
Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об'єкту інфраструктури,
– зазначили у військовій адміністрації.
Додали, що інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила.
Важливо Росія вночі намагалася завдати удару 18 "Шахедами": скільки дронів збила ППО, де самеДо речі, о 04:56 Повітряні сили попередили, що на в напрямку Хмельницького прямує група "Шахедів".
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Коротко, що відомо про нічну атаку росіян
- Зауважимо, що перші вибухи на Хмельниччині цієї ночі прогриміли близько 05:08. Згодом пролунали знову. Зокрема, через 15 хвилин. Уже втретє в області гуркотіло о 05:38.
- Додамо, що загалом Росія випустила вночі 25 лютого на Україну 18 "Шахедів". Майже всі дрони, зокрема, 16, збили захисники неба.
- Російські БпЛА знищили в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької й Херсонської областей.
- Керівниця пресцентру Сил оборони Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники намагалися знищити систему ППО. Для цього агресор використав ракети типу Х-31П. Втім, успіху ворог не мав. Російські ракети збили над акваторією моря.
- Очільник Київської ОВА зазначив, що завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури області не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв іпостраждалих немає.
- Кравченко додав, що падіння уламків збитих російських цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки агресора.