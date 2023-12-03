Росіяни модернізують "Шахеди": почали встановлювати потужні термобаричні частини

Росіяни почали встановлювати на ударні дрони "Шахед" термобаричну бойову частину. Вона в першу чергу призначена для ураження закритих приміщень, що є абсолютно новим рівнем загрози.

Є два типи цієї бойової частини, однак вони обоє є надзвичайно смертоносними. Росіяни прагнуть завдавати своїми атаками по Україні якнайбільше збитків.

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Що таке термобаричний снаряд

Росіяни почали оснащувати безпілотники типу Shahed-136 40-кілограмовим термобаричним снарядом. Він ефективний у замкнених приміщеннях, включно з житловими будинками через надлишковий тиск у фронті ударної хвилі. Він виступає аналогом заряду "Сонцепьока" та "Буратіно".

Для розуміння – у десять разів менший заряд "Шмель" здатний уражати приміщення об'ємом у 80 кубічних метрів, або 50 квадратів на відкритій місцевості. Однак можливості термобаричного заряду залежать від його виду, тобто однотактова чи двотактова бойова частина. Однак у будь-якому випадку мова про ураження сотні квадратних чи кубічних метрів.

Термобаричний снаряд, встановлений на іранському дроні / Defence Express

Наприклад, розглядаючи термобаричний боєприпас однотактової дії, то він під час детонації утворює вибухову хвилю, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Внаслідок реакції з повітрям сама з собою утворюється "хмара". Її температура сягає 2400 – 2600 градусів.

Вона заповнює весь замкнутий простір, тому від неї неможливо сховатися. Потужна ударна хвиля, яка уражає легені, органи слуху тощо.

Російський терор дронами