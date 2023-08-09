Росіяни залишилися без "очей": прикордонники ефектно знищили ворожий "Муром-М"

Російські загарбники втратили ще один дорогий комплекс спостереження "Муром-М". Прикордонники зафільмували його красиве знищення та поділилися кадрами.

Державна прикордонна служба України виклала у соцмережах кадри знищення російського комплексу "Муром-М". Інцидент стався на Харківському напрямку.

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Подробиці знищення ворожого комплексу

Як зазначили прикордонники, російський "Муром-М" відправився на смітник.

Влучанням дрона-камікадзе бійці "Сталевого кордону" знищили ворожий спостережний комплекс на Харківському напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Як видно на кадрах, росіяни спробували заховати техніку серед дерев, однак це їм не допомогло. На відео можна побачити, що спочатку оператор дрона пролітає дуже близько до ворожої цілі. Після цього він різко розвертається на 180 градусів та знищує "Муром-М" ззаду. Інший БпЛА зафіксував влучання, після якого піднявся великий стовп диму.

Прикордонники знищують російський "Муром-М": відео ДПСУ



Що собою являє "Муром-М".

Окупанти використовують "Муром-М" для цілодобового спостереження за переміщенням ЗСУ. Цей комплекс має дорогу апаратуру.

За допомогою його оптики росіяни можуть розгледіти людину на відстані до 10 кілометрів. Також у нього є тепловізор, що дозволяє виявляти людей за 4 кілометрів, а транспорт – за 8.

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