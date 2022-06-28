Росіяни вже підбираються до самого Лисичанська, – радник глави МВС про ситуацію на Донбасі

Окупанти завдають ракетних ударів по всій території України, але досі найгарячішої точкою на фронті лишається Лисичанськ. Російські загарбники вже підбираються до міста та намагаються його блокувати.

Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Віктор Андрусів. За його словами, найскладніша ситуація на підступах до Лисичанська з південної сторони.

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Зокрема, йдеться про Верхньокам’янку, де розташований Лисичанський нафтопереробний завод, а також біля Лисичанського желатинового заводу.

Вони (російські загарбники) вже підбираються до Лисичанська. Тому там найбільш неспокійно,

– заявив Андрусів.

Водночас на Слов'янському напрямку ситуація контрольована. Андрусів каже, що окупанти намагаються просунутися від Богородичного, але їм це не вдається.

"На жаль, росіяни почали масовані обстріли міста. Тому, якщо є можливість, то краще звідти виїжджати", – зазанчив він.

Радник глави МВС додав, що до Слов’янська ворог ще довго буде добиратися, а може й ніколи не дійде, якщо нам поставлять озброєння. "Але цей напрямок є для них пріоритетним і в них починають нещадно обстрілювати житлові квартали", – відповів він.

Андрусів зазначив, що окупанти зупинилися майже всюди, крім Лисичанська. Там вони намагаються дотиснути свій частковий успіх, який вони розвинули після оточення Гірського й Золотого.

Якщо там ЗСУ їх зупинять, то я думаю, що окупанти вони будуть змушені брати досить довгу паузу на кілька тижнів, і цей час вони будуть використовувати, щоб нас бомбити,

– вважає він.

Яка ситуація в Лисичанську: останні новини

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські військові продовжують штурмувати Лисичанськ. Це вони роблять із південного та південно-західного напрямків. Він також підтвердив про те, що бої тривають між Вовчоярівкою, а також нафтопереробним заводом.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог покладає великі надії на оточення сил наших героїв поблизу міста Лисичанська.

Крім того, російські військові все ще намагаються встановити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ.

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупанти просунулися ближче до Лисичанська. Та це не допомогло їм відрізати місто від ліній зв'язку.

Загалом ситуація в Лисичанську складна. Місцева влада наполегливо закликає людей виїхати з міста.

Так, російські окупанти 27 червня обстріляли мирних жителів Лисичанська, які набирали воду. На жаль, жертвами загарбників стали 8 людей. Окупанти вдарили по людях з РСЗВ "Ураган".

Відео до теми – окупанти не зупиняються: ситуація на фронті на 28 червня