Росія заплуталась, в яких межах "визнає" псевдореспубліки на Донбасі: різні версії
Росіяни вже заплуталися у варіантах, які ж території псевдореспублік вони "визнають". Зокрема у Кремлі та в російському МЗС озвучили різні версії.
Відповідну інформацію оприлюднили 22 лютого. Зокрема речник Володимира Путіна та глава МЗС озвучують різні версії.
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У МЗС кажуть про "визнання" на нинішніх територіях
У коментарі "Інтерфаксу" заступник очільника МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Росія "визнає" території так званих самопроголошених "республік" на нинішніх територіях.
Межі, в рамках яких керівництво самопроголошених "республік" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію,
– заявив політик.
Хоча у так званих "конституціях" самопроголошених "республік" мовиться, що їхня територія відповідає Донецькій та Луганській областям України.
Калашніков та Пєсков кажуть про Луганську та Донецьку області України
Глава думського комітету у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані "республіки" будуть "визнані" Росією у межах Донецької та Луганської областей. Проте додав, що:
- "у цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на так званому "референдумі", який був проведений в інших межах ніж ті, які зараз займають самопроголошені "республіки";
- зараз останні "займають" територію меншу, ніж це було на "референдумі", та вони вважають, що їхня "державність" поширюється на ту територію теж;
- як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено".
Протягом днів це буде все уточнено та вирішено,
– заявив Калашніков.
Натомість речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС заявив, що Кремль "визнав" так звані самопроголошені "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу в тих межах, в яких вони самі себе проголошували.
(У межах – 24 канал), коли ці дві "республіки" були проголошені. У тих межах, у яких вони існують і були проголошені,
– відповів на уточнююче питання Пєсков.
До речі, під час так званого засідання Радбезу Росії мовилось й про визнання на так званих нинішніх територіях "республік", так і на ширших територіях – тобто у межах Луганської та Донецької областей України.
Зокрема таку пропозицію подавав міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.
Коротко про "визнання" Росією бойовиків
- 21 лютого Володимир Путін скликав показове засідання Радбезу Росії, яке транслювали ЗМІ.
- На ньому він заслухав нібито думки посадовців Росії, хоча всі вони були прописані за "методичкою Кремля". Після цього президент Росії заявив, що ухвалить рішення у це же день.
- Згодом він записав відео, в якому заявив про "визнання" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.
- Проте в указі Володимира Путіна про "визнання" бойовиків не зазначено, про які саме території мовиться та немає конкретного визначення їхніх меж.
- Хоч у Москві говорять про нинішні території, та це створює серйозні ризики – Росія зможе висловити незаконні претензії на всю територію областей України.
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