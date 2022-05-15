Росіяни вже запускають старі радянські ракети: летять, куди їм заманеться, – Братчук
Російські окупанти почали використовувати старі ракети з СРСР. Деякі виготовили ще в 60-70-х роках минулого століття.
Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Ці ракети – особливо неточні.
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Росіяни запускають "мотлох"
За словами Сергія Братчука, ці ракети не надто контрольовані. Вони можуть не долетіти до цілі або ж просто вибухнути в повітрі.
Бачимо, що росіяни почали використовувати ракети радянського зразка 60-70-х років. "Суперпупернові", як вони кажуть. Ті ракети такі ж схиблені як окупанти. Летять там, де їм заманеться. Добре, коли розриваються в повітрі, – розповів речник Одеської ОВА.
Сергій Братчук наголошує, що в Одесі та області ситуація цілком контрольована. Хоча залишається великою загроза ракетних ударів: вночі була повітряна тривога на півтори години, зранку – дещо коротша. Але, на щастя, ніяких "прильотів" не було.
"Знайдеться той час, сподіваюсь, незабаром, коли будуть відльоти – і до Кремля дістанемо. Хоча нам чужого не треба, а свого не віддамо", – наголосив Сергій Братчук.
Як раніше зазначав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зараз росіяни почали використовувати крилаті ракети Х-22 радянського зразка. Це може свідчити про те, що в них починають завершуватися запаси сучасних ракет. Сама Х-22 може відхилятися від цілі на сотні метрів. Тому в жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги.
Яка ситуація в Одесі: важливі новини
- В Одесі на один з пляжів "виплила" ворожа міна через шторм. Людей просять утримуватися від прогулянок: її планують знешкодити на місці.
- Крім того, рятувальники знайшли в Одеському районі багато ворожих боєприпасів. Вони закликають місцевих мешканців не переживати через звуки вибухів. Ці небезпечні предмети також знешкоджують.
- Російські окупанти кілька днів нещадно обстрілювали Одесу. 12 травня ударна хвиля пошкодила Воронцовський палац. 11 травня окупанти завдали удару по одному з районів міста, але ніяких руйнувань не було. 10 травня вони вже вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман. А 9 травня окупанти взагалі запустили аж 7 ракет: були загиблі та поранені.
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