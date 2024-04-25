Росіяни з Кемеровської області переказали ЗСУ мільйони рублів: губернатор зробив термінову заяву

Жителі Кемеровської області задонатили на українську армію чималеньку суму. Переляканий губернатор регіону виступив із негайним повідомленням.

Очільник Кемеровської області пан Сергій Цивільов у телеграмі повідомив про черговий успіх української розвідки. За його словами, наші спецслужби змусили росіян проспонсорувати Збройні сили України. Як так сталося, інформує 24 Канал.

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Стривожений губернатор при повному параді розповів, що з початку 2024 року шахраї примусили кузбасівців (жителів Кемеровської області – 24 Канал) переказати на рахунки, із яких оплачуються дрони та озброєння для ЗСУ, мільйони рублів.

Ми зобов'язані це зупинити. Кожен із нас повинен попередити передусім батьків, дітей, колег, друзів про небезпеку. Ці перекази фінансують ворога,

– наголосив Цивільов.

Також чиновник анонсував запровадження персональної відповідальності керівників підприємств та організацій за пояснювальну роботу з цього питання.

Ви особисто відповідаєте за кожного співробітника. Головне – запобігти злочину. Переказав гроші – допоміг ворогу,

– заявив посадовець.

Водночас Цивільов не вказує, як саме жителі регіону повинні запобігти кібератакам українців. Імовірно, чиновник радить співгромадянам відмовитися від безготівкового переказу коштів.

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