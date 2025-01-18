У Росії готуються до "вирішальної битви за Курщину"

Російські пропагандисти стверджують, що їхня армія готується до "вирішальної битви за Курщину". Начебто мовиться про наступ найближчим часом на позиції ЗСУ там. Проте реальна ситуація військових потужностей Росії може бути зовсім іншою.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що у Кремлі вже давно мали б прийняти військове рішення обороняти власні території. З огляду на військове становище країни-агресорки, росіянам варто припинити намагання захопити українські території.

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Чи вдасться росіянам відвоювати Курщину

Роман Світан підкреслив, що росіянам зараз бракує військових ресурсів у Курській області, щоб витіснити звідти українські війська.

Для того, щоб відновити спроби наступу на Курському напрямку росіянам потрібно приблизно 60 тисяч військових. А їх можна вивести лише зі східного фронту,

– сказав військовий експерт.

За його словами, якщо окупанти виведуть ці резерви, то Східний напрямок посиплеться і їм доведеться відступати в бік Донецька.

Важливо! Українські сили розпочали наступ у Курській області, що може посилити їхні позиції напередодні потенційних мирних переговорів. Аналітики зазначають, що це створює можливості для Дональда Трампа посилити тиск на Кремль, особливо в умовах погіршення економічної ситуації в Росії.

Через виведення військ противнику не вдасться втримати наступ на Покровськ. Кремль це прекрасно розуміє, тому у росіян, на думку Романа Світана, не буде жодних можливостей, щоб наступати у Курській області.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Чого очікувати на полі бою

Полковник запасу ЗСУ вважає, що найближчим часом Збройні Сили України можуть активно рухатись або на Курщині, або в іншому регіоні Росії. Мовиться про Брянський чи Бєлгородський напрямок.

Також є ймовірність руху в бік Запорізької атомної станції, адже там розпочалися активні бойові дії,

– підкреслив він.

Світан підсумував, що, через введення всіх резервів на Східний напрямок України, окупанти не можуть створити тиск в інших регіонах.