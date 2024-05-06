Росіяни в Очеретиному: військовий оглядач назвав наступні можливі напрямки ворожого наступу
Росія остаточно окупувала Очеретине на Авдіївському напрямку. Тепер ворог має можливість розвивати успіх, створюючи безпекові зони на північному та південному флангах. Як мінімум на двох напрямках в окупантів є змога просуватися.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що захоплення Очеретиного заслуговує розслідування. У цій локації було втрачено те, що могло ще довго стримувати росіян.
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Можливі напрямки просування росіян
За словами військово-політичного оглядача, українські військові повинні відійти з деяких населених пунктів, які не були готовими до настільки швидкого розширення впливу російських окупантів, на більш зручні для оборони позиції.
Завдяки контролю над Очеретиним, росіяни мають кілька можливостей для просування:
- по трасі 0511 на Покровському напрямку;
- по трасі 0504 через Воздвиженку, аби перерізати логістичну артерію;
- створити безпекову зону на півночі та півдні й орієнтуватися на часткову передислокацію сил по трасі Н20 в напрямку Часового Яру.
Автошлях Т 0405 пролягає від Бахмуту через Іванівське – Костянтинівку – Мирноград – Покровськ.
Автошлях Н20 пролягає від Слов'янська через Краматорськ – Дружківку – Донецьк – Волноваху – Маріуполь.
"Охоплення фактично Торецького плацдарму. Тобто у російського командування є плани щодо формування наступальних операцій та їхньої реалізації вже на Торецьк", – зазначив Коваленко.
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Чи підуть окупанти далі
Натепер російські загарбники мають можливість просування як мінімум у Донецькій області по сформованій лінії біля Очеретиного, але не далі. Військово-політичний оглядач пояснив: якщо росіяни рухатимуться по трасі 0511 або виходитимуть на трасу 0504, вони розтягнуть ресурс і тоді мають думати про свої фланги.
Якщо рухатися від Очеретиного по трасі 0511, то окупанти опираються в українські лінії оборони, сформовані на захід від Авдіївки. Якщо рухатися через Воздвиженку, є ризик, що росіян переріжуть до або на трасі 0504 й вони опиняться в оточенні.
Тому станом на зараз говорити про загрозу для Павлограда, коли вони мають хоч і частковий ситуативний успіх, але все ж таки проблематику з виходом навіть на Покровськ, зарано,
– констатував Олександр Коваленко.
Що коїться на Авдіївському напрямку
- У тимчасово окупованих Ясинуватій та Авдіївці спостерігалася "бавовна", що супроводжувалася величезними стовпами диму. Наразі ні окупаційна влада так званої "ДНР", ні російська влада офіційно не повідомляла, що сталося у низці населених пунктів Донецької області.
- ISW повідомило, що російським військовим вдалося просунутися на східних околицях Архангельського. Це може свідчити про те, що окупанти контролюють Керамік і Новокалинове. За словами аналітиків, дії російської армії свідчать, що вони намагаються встигнути просунутися саме до надходження американської зброї.
- Також в Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни можуть почати рух на північ Авдіївки у напрямку Торецька, щоб посилитись в районі Часового Яру. Місто залишається важливим для ворога, адже може стати плацдармом для початку наступу на Дружківку та Костянтинівку.