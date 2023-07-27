"Зовсім не страшно": росіяни перекрили доступ до Арабатської стрілки

Окупаційна влада Криму заявила, що закриває доступ до Арабатської стрілки. Повідомляють, що для "локалізації загроз".

Арабатська стрілка розташована в Криму і Херсонській області та відділяє Сиваш від Азовського моря. Пропагандистські медіа повідомляють, що заборона цивільним відвідувати Арабатську стрілку почне діяти з вечора 31 липня.

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Росіяни закрили Арабатську стрілку

Доступ на Арабатську стрілку буде відкритий лише для співробітників екстерних служб та громадян, які "виконують роботи оборонного значення" та "ліквідують надзвичайні ситуації". Решті перебувати на косі заборонено. Стверджується, що рішення ухвалили для локалізації загрози безпеці населення, військових та інших об'єктів.

Доки діятиме заборона наразі невідомо. Попередньо – до нового розпорядження окупаційної влади.

Де розташована Арабатська стрілка: дивіться на карті

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