Не тільки ЗАЕС: росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру на окупованому Запоріжжі

Російські військові заміновують тимчасово окуповану територію Запорізької області. Окупанти мінують критичну інфраструктуру в регіоні.

У Мелітопольському районі росіяни замінували водогін, який живить питною водою місто. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, пише 24 Канал.

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Росіяни замінували водогін та об'єкти електричних мереж

Також Федоров зазначив, що в самому Мелітополі росіяни замінували важливі об'єкти електричних мереж.

Щодо Запорізької АЕС, то окупанти в технічних приміщеннях та у машинних залах встановили мінно-вибухові загородження.

Росія продовжує мінувати Запорізьку АЕС

В українській розвідці 8 липня повідомили, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС та об'єкти на території атомної станції.

У ГУР МО заявили, що на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

У технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС