Не тільки ЗАЕС: росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру на окупованому Запоріжжі
Російські військові заміновують тимчасово окуповану територію Запорізької області. Окупанти мінують критичну інфраструктуру в регіоні.
У Мелітопольському районі росіяни замінували водогін, який живить питною водою місто. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, пише 24 Канал.
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Росіяни замінували водогін та об'єкти електричних мереж
Також Федоров зазначив, що в самому Мелітополі росіяни замінували важливі об'єкти електричних мереж.
Щодо Запорізької АЕС, то окупанти в технічних приміщеннях та у машинних залах встановили мінно-вибухові загородження.
Росія продовжує мінувати Запорізьку АЕС
В українській розвідці 8 липня повідомили, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС та об'єкти на території атомної станції.
У ГУР МО заявили, що на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.
У технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. За даними ГУР МО, росіяни замінували басейн-охолоджувач та поставили техніку з вибухівкою біля 4-х енергоблоків ЗАЕС.
- Після цього Росія почала виводити свій персонал та військових з атомної станції, а перед 5 липня розгорнула інформаційну кампанію, мовляв, Україна нібито "атакує" станцію.
- Водночас глава ГУР МО Кирило Буданов нещодавно висловив думку, що небезпека штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС "тихенько спадає". Втім, на даху IV енергоблока ЗАЕС помітили невідомі об'єкти, які можуть бути вибухівкою.