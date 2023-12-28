Окупанти на Запорізькому напрямку масово здаються в полон: у ЗСУ розповіли деталі

Російські військові на Запорізькому напрямку масово здаються в полон. За останні кілька днів здалася вже друга група окупантів.

Як зазначили у ЗСУ, російські військові здаються в полон зі складу 71-го полку збройних сил Росії. До слова, про масову здачу у полон окупантів днями також повідомляв і командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Чому росіяни масово здаються у полон

Полонені, які здаються на Запорізькому напрямку, пояснили, що причина цього – нелюдське ставлення російського командування та великі втрати в окупаційних підрозділах. Окрім того, на штурми також масово відправляють непідготовлених мобілізованих.

Окупанти зазначали, що кожного дня групи, сформовані з непідготовлених бійців з-поміж мобілізованих та тих, хто нещодавно підписав контракт, відправляють на штурм, з якого вони вже не повертаються,

– повідомили в ОК "Захід".

Російські військові, які здаються у полон, бідкаються, що командири 71-го полку перед відправкою на Запорізький напрямок запевняють, що нібито вони будуть знаходитися далеко від лінії бойового зіткнення та у швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями. Тому групи, опинившись без продовольства та боєприпасів під обстрілами, приймають рішення здатися у полон.



Група російських військових, яка здалася у полон / Фото ОК "Захід"



Група російських військових, яка здалася у полон / Фото ОК "Захід"

Ворог вкотре розстріляв українських полонених

Російські військові вкотре скоїли воєнний злочин і розстріляли українських полонених. Трагедія сталася на Запорізькому напрямку неподалік від населеного пункту Роботине.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, росіяни захопили трьох українських військових під час бойового зіткнення. Вже через годину після того, як ворог взяв у полон наших захисників, окупанти їх цинічно розстріляли.

Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що такі випадки, на жаль, не поодинокі. Тому омбудсман емоційно звернувся до міжнародних інституцій та закликав до реальних дій, а не простої "стурбованості".

"Такі страти – це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність", – заявив Лубінець.