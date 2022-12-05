Росіяни запустили ракети по Україні: в яких областях працює ППО

Російські загарбники знову пускають рекети по багатьох областях України. Людей закликають перебувати в укриттях.

Відповідну інформацію публікують голови місцевих обласних військових адміністрацій. Де відбуваються пуски та працює наша ППО, зібрав 24 канал.

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Що відбувається в Україні

По Дніпропетровській області були пуски російських ракет. За попередньою інформацією телеграм-каналу "Дніпро Оперативний", спрацювала наша протиповітряна оборона.

Проте глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що варто зачекати на офіційну інформацію. Він закликав людей:

не обговорювати нічого в соцмережах;

не публікувати фото, відео;

та не розповсюджувати недостовірні дані.

Окрім того, глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що на Полтавщині працює ППО. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Ба більше, моніторингова група "monitor" повідомив, що на Харківщині збили ракету. Згодом стало відомо про збиття на Вінниччині, Київщині, Одещині. Станом на 13:49 5 грудня відомо про збиття:

на Харківщині – 4;

Полтавщині – 1;

Дніпропетровщині – 1;

в Запорізькій області -1;

на Донеччині – 1.

Згодом, за даними моніторингової групи, орієнтовно о 14:30 5 грудня знову спрацювала ППО у Київській області. Також вони написали про те, що в деяких регіонах є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Однак, варто зазначити, що інформація моніторингової групи – не є офіційною.

Де було чутно вибухи

Суспільне, посилаючись на місцевих мешканців, зауважило, що орієнтовно о 14 годині в Запоріжжі чули вибухи. Про звуки вибухів виданню повідомили люди у Черкаській області. Також вибухи було чутно в Одесі.

Також про декілька вибухів у Запоріжжі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його даними:

частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті;

ще одні – це вдала робота Сил протиповітряної оборони.

Будьте уважні! Існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе та знаходьтеся у безпечних місцях,

– закликав Куртєв.

Окрім цього, моніторингова група "monitor" повідомила про вибухи у Миколаєві.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в Київській області працює ППО. Він закликав людей:

залишатись в укриттях та безпечних місцях, адже є підвищена небезпека через рух ракет у сторону області;

слідкувати за інформацією з офіційних джерел;

а також нічого не фотографувати та не викладати в мережу.

Суспільне знову повідомило про вибухи. Цього разу у Вінниці. Орієнтовно о 14:51 у місті були повторні вибухи.

Орієнтовно о 14:54 5 грудня в monitor повідомили про вибухи в Кривому Розі.

Згодом, орієнтовно о 14:57 5 грудня ЗМІ повідомили про вибухи у Львівській та Хмельницькій областях, а також у Херсоні.

Наслідки атаки росіян

Щодо великої кількості повідомлень про вибухи офіційної інформації наразі немає. Тож публікуємо, що відомо наразі та чекаємо на офіційні повідомлення влади.

Орієнтовно о 14:46 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що в ракети у повітрі.

Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося у укриттях,

– закликав глава ОВА.

За його даними, частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. За його даними, систему утримують на генераторах, а на Макулан є підвезення води о 15:30 5 грудня. Вілкул пояснив, що місця роздачі треба дивитись на сайті чи у фейсбуці Міськводоканалу.

Заступник глафи Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у селі Новософіївка Запорізької області зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. На місці працювали рятувальники та швидка.

2 людини загинуло, 2 поранено,

– заявив Тимошенко.

Додав, що інформація уточнюється.